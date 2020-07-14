Иран считает, что самолет МАУ сбили из-за человеческой ошибки. В МИД не согласны и требуют уголовного расследо

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что на сегодняшний день Украина не может согласиться с утверждением Ирана о том, что рейсовый самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит над Тегераном вследствие человеческой ошибки.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я хочу сегодня четко акцентировать: утверждать, что самолет был сбит вследствие человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, слишком рано", - сказал он.

Министр добавил, что есть много вопросов относительно произошедшего, на которые необходимо получить максимально объективные ответы.

"Сейчас Украина не может согласиться, что самолет был сбит вследствие человеческой ошибки. Мы уверены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии", - подчеркнул он.

Кулеба назвал ошибочным навязывание интерпретаций произошедшего и акцентировал внимание на необходимости сосредоточиться на установлении юридических фактов.

Министр также заверил, что Украина сделает все, чтобы независимо от причины Иран ответил за совершенное в соответствии с нормами международного права.

Он напомнил, что последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит из зенитной ракетной установки.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа.

Ранее Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ.