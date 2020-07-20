Иран доставил во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Иран доставил во Францию бортовые самописцы ("черные ящики") сбитого над Тегераном рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом в ночь на 20 июля сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы получили подтверждение, что черные ящики рейса №PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации утром для анализа", - написал он.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал, что Иран готов провести 20-30 июля в Киеве переговоры о компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев. 11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

В то же время Украина до окончания расследования не готова согласиться с утверждением Ирана о том, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки.