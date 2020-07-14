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14 июля 2020, вторник, 13:53 94
Внешняя политика 2020-07-14T13:54:50+03:00
Українські Новини
Иран дал согласие на переговоры о компенсации за катастрофу МАУ, — МИД

Иран дал согласие на переговоры о компенсации за катастрофу МАУ, — МИД

Валерия Драгомирова
Иран, Компенсация, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Крушение МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Иран готов провести 20-30 июля в Украине переговоры о компенсации семьям погибших в сбитом над Тегераном рейсовом самолете авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров относительно компенсации в Украину в период с 20 по 30 июля", - сказал он.

Министр также напомнил, что на следующей неделе во Франции пройдет расшифровка черных ящиков.

Участие в считывании информации примут эксперты США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

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