Иран дал согласие на переговоры о компенсации за катастрофу МАУ, — МИД

Иран готов провести 20-30 июля в Украине переговоры о компенсации семьям погибших в сбитом над Тегераном рейсовом самолете авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров относительно компенсации в Украину в период с 20 по 30 июля", - сказал он.

Министр также напомнил, что на следующей неделе во Франции пройдет расшифровка черных ящиков.

Участие в считывании информации примут эксперты США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.