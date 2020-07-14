Иран дал согласие на переговоры о компенсации за катастрофу МАУ, — МИД

Иран готов провести 20-30 июля в Украине переговоры о компенсации семьям погибших в сбитом над Тегераном рейсовом самолете авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини. "Мы получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров относительно компенсации в Украину в период с 20 по 30 июля", - сказал он. Министр также напомнил, что на следующей неделе во Франции пройдет расшифровка черных ящиков. Участие в считывании информации примут эксперты США, Канады, Франции, Великобритании и Украины. Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев. 11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.