Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране

Красный крест и новостное агентство Ирана опубликовали первые фотографии с места крушения украинского боинга в Иране.

В Boeing 737 было, по предварительным данным, 160 пассажиров и 7 членов экипажа. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что все пассажиры и экипаж на борту погибли в результате крушения в среду, говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook.

Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров.

Машины и автобусы скорой помощи были отправлены после крушения пассажирского самолета, но не сразу смогли помочь из-за пожара вокруг обломков.

Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Разбившийся самолет. Фото: Twitter/@isna_farsi

Обломки самолета. Twitter/adellabeaini

Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Ранее Українські Новини писали, что у компании МАУ сломался Boeing 777 перед новогодними праздниками и большинство рейсов перенесли из-за этого.