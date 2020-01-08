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08 января 2020, среда, 08:26 4908
Происшествия 2020-01-08T08:37:47+02:00
Українські Новини
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране

Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Крушение, Самолет, Иран, МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Красный крест и новостное агентство Ирана опубликовали первые фотографии с места крушения украинского боинга в Иране.

В Boeing 737 было, по предварительным данным, 160 пассажиров и 7 членов экипажа. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что все пассажиры и экипаж на борту погибли в результате крушения в среду, говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook.

Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров. 

Машины и автобусы скорой помощи были отправлены после крушения пассажирского самолета, но не сразу смогли помочь из-за пожара вокруг обломков.

Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsiМесто крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Разбившийся самолет. Фото: Twitter/@isna_farsiРазбившийся самолет. Фото: Twitter/@isna_farsi

Twitter/adellabeainiОбломки самолета. Twitter/adellabeaini

Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsiМесто крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Ранее Українські Новини писали, что у компании МАУ сломался Boeing 777 перед новогодними праздниками и большинство рейсов перенесли из-за этого.

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