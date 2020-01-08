Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране

Красный крест и новостное агентство Ирана опубликовали первые фотографии с места крушения украинского боинга в Иране. В Boeing 737 было, по предварительным данным, 160 пассажиров и 7 членов экипажа. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что все пассажиры и экипаж на борту погибли в результате крушения в среду, говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook. Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров. Машины и автобусы скорой помощи были отправлены после крушения пассажирского самолета, но не сразу смогли помочь из-за пожара вокруг обломков. Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi Разбившийся самолет. Фото: Twitter\/@isna_farsi Crash site of Ukranian Boeing 737 flight in Iran#Ukrainian #ukraine #Boeing737 #crash #update #BREAKING #plane #flight #iraq #baghdad #incident #footage pic.twitter.com\/H0rOodvZ50 — Elite World (@eliteworld043) 8 января 2020 г. Обломки самолета. Twitter\/adellabeaini Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi Ранее Українські Новини писали, что у компании МАУ сломался Boeing 777 перед новогодними праздниками и большинство рейсов перенесли из-за этого.