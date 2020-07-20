Киев снова не соответствует критериям смягчения карантина. С ним — еще 8 областей

Пока количество заболевших (COVID-19) в Киеве увеличилось до 6 961 человек, по состоянию на 20 июля Киев и 8 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 19 июля Киев снова признан не соответствующим критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (73,90%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Черниговская область (16,71).

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (14,45%), Ивано-Франковская (11,03%), Львовская (12,61%) и Харьковская (11,54%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (26,28%), Ивано-франковская (30,93%), Одесская (11,91%) и Львовская (50,78%) области, а также Киев (16,03%).

В Киеве заполненность составляет 33,22%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 102,15, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,67%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 19 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 37 человек до 3 308.

19 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 651 до 59 493, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 1 498 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев уменьшилось на 10,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 62,5%.