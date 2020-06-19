Кабмин будет усиливать карантин по новой методике: новые требования

Кабинет министров будет принимать решения об усилении карантина согласно новой методике. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на правительственном портале.

Правила вступят в силу в понедельник, 22 июня. В частности, в Кабмине решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.

По новым правилам регионом со значительным распространением COVID-19 считается область, где есть один из таких признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.

Показатель динамики роста применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Кроме того, карантин ужесточается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона. Решение об усилении карантина отменяется не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

Тем временем, в Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина.

Еще 14 июня сообщалось, что украинские суды вынесли решения о взыскании штрафов за нарушение карантина на сумму 4,5 млн гривен, включая тот штраф, который должен заплатить сам главный санитарный врач Виктор Ляшко.