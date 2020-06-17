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17 июня 2020, среда, 14:59 116
Политика 2020-06-17T15:16:24+03:00
Українські Новини
В Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

В Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кира Молчанова
Кабмин, Денис Шмыгаль, Продление карантина, Ужесточение карантина, Адаптивный карантин
Карантин. Перчатки. Фото: Pixabay
Карантин. Перчатки. Фото: Pixabay

Кабинет Министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля из-за большого количества больных коронавирусом в последнее время. 

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Предлагается продлить на территории Украины и регионов с учетом эпидемической ситуации карантин до 31 июля", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, были одобрены дополнительные критерии смягчения карантинных ограничений.

"Главное - это заполненность коек в учреждениях здравоохранения. Если она превышает 50% - нужно усиливать карантин", - отметил Степанов.

По критерию количества тестирований на 100 тыс. населения граничный показатель увеличен с не менее 12 до не менее 24.

Также будет учитываться показатель динамики увеличения количества новых случаев коронавирусной инфекции.

В своем Телеграм-канале премьер-министр пояснил новые правила адаптивного карантина.

"Будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения", — написал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. Они могут устанавливаться касательно:

  • проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
  • деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;
  • работы метрополитена;
  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
  • посещения учреждений дошкольного образования;
  • работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
  • деятельности заведений.

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек составляет более 50%
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

Кроме того, в Украине зафиксировали два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов. 


Тем временем только в двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса

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