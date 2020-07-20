Заболеваемость коронавирусом падает второй день подряд

19 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 651 до 59 493, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 1 498 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев уменьшилось на 10,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 62,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета нацбезопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 20 июля в Украине зарегистрировано 59 493 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 498 летальных, 31 439 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксирован 651 новый случай, выздоровели 560 человек, умерли 13 человек.

Таким образом, 19 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших - 651 против 560.

Количество новых случаев заболевания 19 июля составило 1,1% от общего количества заболевших на 18 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 20 июля составило 26 556 человек, что на 0,29% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (8 115), в Киеве (6 961) и Черновицкой области (5 332).

В Ривненской области зафиксировано 5 144 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 440 случаев, в Ивано-Франковской - 3 536, в Киевской - 3 308, в Волынской - 3 281, в Харьковской - 3 033, в Одесской - 2 573, в Тернопольской - 2 456, в Винницкой - 2 317, в Житомирской - 1 602, в Днепропетровской - 1 209 случаев.

980 случаев выявлено в Хмельницкой области, 845 случаев - в Черкасской, 794 случая - в Донецкой, 682 случая - в Кировоградской, 678 случаев - в Запорожской, 642 случая - в Черниговской, 522 случая - в Николаевской, 371 случай - в Сумской, 353 случая - в Полтавской, 213 случаев - в Херсонской и 106 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.



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