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20 июля 2020, понедельник, 10:58 157
Общество 2020-07-20T11:45:02+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев COVID-19 в Киевской области снижается. Где болеют больше всего

Количество новых случаев COVID-19 в Киевской области снижается. Где болеют больше всего

Кира Молчанова
Киевская область, Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Рexels
Коронавирус. Рexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 19 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 37 человек до 3 308.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"На 10:00 официально подтверждено 3 308 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 277 детей и у 550 медицинских работников. За сутки подтверждено 37 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2-х детей 5 и 6 лет и у 35 взрослых", - сказано в нем.

8 заболевших за последние сутки госпитализированы и находятся на стационарном лечении, а остальные 29 человек пребывают на самоизоляции под наблюдением.

14 человек выздоровели за сутки.

За весь период пандемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 было госпитализировано 636 человек, остальные 2 672 отправлены на самоизоляцию.

2 277 из них уже выздоровели.

В то же время в области от COVID-19 умерли 59 больных.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 651 до 59 493, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 1 498 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев уменьшилось на 10,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 62,5%.

Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус. 

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