Количество новых случаев коронавируса в Киеве падает второй день подряд

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 19 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 77 человек до 6 961.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 6 961 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, три девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет и 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет.

В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 13 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 18, Деснянском - 10, Святошинском и Соломенском - по 9.

Выздоровели за минувшие сутки 20 человек.

Всего коронавирус преодолели 2 386 киевлян.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.

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