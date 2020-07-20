Количество новых случаев коронавируса в Киеве падает второй день подряд

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 19 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 77 человек до 6 961. Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 6 961 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал он. Заболели 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, три девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет и 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет. В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 13 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 18, Деснянском - 10, Святошинском и Соломенском - по 9. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 2 386 киевлян. Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус. Кроме того, мы писали, сколько в Киеве стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают.