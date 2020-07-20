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20 липня 2020, понеділок, 11:50 9
Суспільство 2020-07-20T12:30:02+03:00
Українські Новини
Київ та 8 областей не відповідають критеріям пом'якшення карантину

Київ та 8 областей не відповідають критеріям пом'якшення карантину

Кира Молчанова
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Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Поки кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася до 6 961 осіб, станом на 20 липня Київ та 8 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину; порівняно з 19 липня Київ знову визнаний таким, що не відповідає критеріям.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (73,90%).

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідає Чернігівська область (16,71).

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (14,45%), Івано-Франківська (11,03%), Львівська (12,61%) і Харківська (11,54%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідають Вінницька (26,28%), Івано-Франківська (30,93%), Одеська (11,91%) та Львівська (50,78%) області, а також Київ (16,03%).

У Києві заповненість становить 33,22%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 102,15, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,67%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) у Київській області 19 липня  порівняно з попередньою добою збільшилася на 37 осіб до 3 308.

19 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 Україні збільшилася на 651 до 59 493, кількість померлих від захворювання — на 13 осіб до 1 498 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зменшилася на 10,9%, кількість нових летальних випадків — збільшилася на 62,5%.

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