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17 июля 2020, пятница, 21:57 105
Общество 2020-07-17T21:57:55+03:00
Українські Новини
В Николаевской области появилось 4 района: список

В Николаевской области появилось 4 района: список

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Николаевская область, Районы, Укрупнение районов
Николаевская область. Фото: Никвести
Николаевская область. Фото: Никвести

Верховная Рада создала 4 укрупненных района в Николаевской области вместо 19 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, создан Баштанский район (с административным центром в Баштанке), Вознесенский район (с центром в Вознесенске), Николаевский район (с центром в Николаеве) и Первомайский район (с центром в Первомайске).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних.

В июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Также Кабинет министров предложил создать в Одесской области 6 укрупненных районов вместо нынешних 26.

В Кировоградской области появилось 4 района из 21.

В Тернопольской области создали 3 района: где будут райцентры.

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