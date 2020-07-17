подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июля 2020, пятница, 13:27 1209
Верховная Рада и партии 2020-07-17T13:27:25+03:00
Українські Новини
Рада создала 136 укрупненных районов

Рада создала 136 укрупненных районов

Анна Рудык
Верховная Рада, Районы, заседание Верховной Рады, Укрупнение районов
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490. За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Так, в Автономной Республике Крым предусмотрено создание 10 районов – Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Курманского, Перекопского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского.

В Винницкой области создается 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.

В Волынской области предусмотрено создание 4 районов – Владимир-Волынского, Камень-Каширского, Ковельского и Луцкого.

В Днепропетровской области предусмотрено создание 7 районов - Днипровского, Каменского, Криворожского, Никопольского, Новомосковского, Павлоградского, Синельниковского.

В Донецкой области создается 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиухский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.

В Житомирский области предусмотрено создание 4 районов - Бердичевского, Житомирского, Коростенского и Новоград-Волынского.

В Закарпатской области создается 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский.

В Запорожской области предусмотрено создание 5 районов – Бердянского, Васильевского, Запорожского, Мелитопольского и Пологовского.

В Ивано-Франковской создается 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Калужский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский.

В Киевской области предложено создать 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский.

В Кировоградской области создается 4 района: Головановский, Кропивницкий, Новоукраинский и Александрийский.

В Луганской области предложено создание 8 районов - Алчевского, Довжанского, Луганского, Ровеньковского, Сватовского, Северодонецкого, Старобельского, Щастинского.

Во Львовской области создается 7 районов: Дрогобицкий, Золочевский, Львовский, Самбирский, Стрийский, Червоноградский, Яворовский.

В Николаевской области создается 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский.

В Одесской области предлагается создать 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

В Полтавской области создается 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский и Полтавский.

В Ривненской области создается 4 района: Варашский, Дубенский, Ривненский, Сарненский.

В Сумской области предусмотрено создание 5 районов: Конотопского, Охтырского, Роменского, Сумского и Шосткинского.

В Тернопольской области создается 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чортковский.

В Харьковской области создается 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купьянский, Лозовский, Харьковский и Чугуевский.

В Херсонской области предусмотрено создание 5 районов: Бериславского, Генического, Каховского, Скадовского и Херсонского.

В Хмельницкой области создается 3 района: Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский.

В Черкасской области предусмотрено создание 4 районов: Звенигородского, Золотоношского, Уманского и Черкасского.

В Черновицкой области создается 3 района: Вижницкий, Днистровский и Черновицкий.

В Черниговской области создается 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Сиверский, Прилуцкий и Черниговский.

Как сообщали Українськi Новини, комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.

Также 12 июня Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением Крыма.

Больше новостей о: Верховная Рада Районы заседание Верховной Рады Укрупнение районов

Под Радой пол тысячи активистов устроили митинг, м...
Рада сегодня рассмотрит создание 136 укрупненных р...
Рада назначила главой НБУ Шевченко...
Децентрализация будет завершена в 2021 году, - Чер...
Рада создала 136 укрупненных районов
Под Радой пол тысячи активистов устроили митинг, между ними и полицейскими произошла стычка из-за дров
Новости
Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус 13:50
Полиция составила 566 протоколов за нарушение карантина на рынках и в заведениях питания 13:47
В Германии фиксируют новые вспышки коронавируса 13:45
Председатель АМКУ задекларировала 57,2 тыс. гривен ежемесячной зарплаты и две квартиры 13:42
НАБУ вызывает экс-министра экологии Злочевского на допросы 21-23 июля 13:30
больше новостей
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. На сколько повысят 14:40
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа 16:50
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля 21:00
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
В Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok