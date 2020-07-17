В Тернопольской области создали 3 района: где будут райцентры

Верховная Рада создала 3 укрупненных района в Тернопольской области вместо нынешних 17.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Центрами новых районов определены Кременец, Тернополь и Чортков.

При этом в Кременецкий район вошли два района - Шумской и Лановецкий, а его население составит 155,6 тыс. жителей.

Тернопольский район будет увеличен за счет присоединения Бережанского, Збаражского, Зборовского, Козовского, Подволочиского и Подгаецкого районов, а также Теребовлянского района.

В Чортковский район включили Монастырисский, Бучацкий, Борщевский, Залещицкий, Гусятинский.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Министров 129 укрупненных районов.