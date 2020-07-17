У Миколаївській області буде 4 райони: список

Верховна Рада створила 4 укрупнених райони в Миколаївської області замість 19 нинішніх.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створено Баштанський район (з адміністративним центром у Баштанці), Вознесенський район (з центром у Вознесенську), Миколаївський район (з центром у Миколаєві) та Первомайський район (з центром у Первомайську).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді створити 6 укрупнених районів у Київській області замість нинішніх 25.

У червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Також Кабінет міністрів запропонував створити в Одеській області 6 укрупнених районів замість нинішніх 26.

У Кіровоградській області з'явилося 4 райони з 21.

У Тернопільській області створили 3 райони: де будуть райцентри.