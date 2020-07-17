подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июля 2020, пятница, 21:27 71
Политика 2020-07-17T21:30:01+03:00
Українські Новини
В Кировоградской области появилось 4 района из 21

В Кировоградской области появилось 4 района из 21

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Кировоградская область, Районы, Укрупнение районов
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Верховная Рада создала 4 укрупненных района в Кировоградской области вместо 21 нынешнего.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Головановский район (с административным центром в Головановске), Кропивницкий (с центром в Кропивницком), Новоукраинский (с центром в Новоукраинке) и Александрийский (с центром в Александрии).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Министров 129 укрупненных районов.

Больше новостей о: Верховная Рада Кировоградская область Районы Укрупнение районов

В Черкасской области в 5 раза уменьшили число райо...
На оккупированных территориях Луганской области со...
Кировоградскому губернатору Балоню сообщили о подо...
Власти почти в четыре раза сократили количество ра...
Рада сократила количество районов почти в четыре раза
Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус
Новости
За последние полгода украинская аудитория в Instagram увеличилась на 13%, в Facebook – на 7,1%, — исследование 21:31
В Кировоградской области появилось 4 района из 21 21:27
Местами ударит жара до +32, а западные регионы продолжат заливать ливни. Прогноз погоды на 18 июля 21:00
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Фото: пресс-служба суда
НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку и еще 6 судьям 20:54
Погибший на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии 20:52
больше новостей
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. На сколько повысят 14:40
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа 16:50
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля 21:00
больше новостей
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
НАБУ пыталась помешать назначению Шевченко на должность главы Нацбанка, – Деркач 19:33 Документ
больше новостей
В Киеве планируют запустить оплату за проезд банковской картой уже с октября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok