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18 июля 2020, суббота, 05:00 31
Общество 2020-07-18T05:15:01+03:00
Українські Новини
ПФУ направил еще 3,5 млрд гривен на финансирование июльских пенсий

ПФУ направил еще 3,5 млрд гривен на финансирование июльских пенсий

Елена Новикова
Пенсионер, Пенсии, Пенсионный фонд, Финансирование, ПФУ, Финансирование пенсий
Финансирование пенсий за июль продолжается
Финансирование пенсий за июль продолжается

В пятницу, 17 июля, Пенсионный фонд Украины продолжило финансирование пенсий июля согласно утержденному графику, в то время, как 16 июля ПФУ направил на пенсии украинцам 2,6 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 3,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,5 миллиарда гривен, что составляет 75,2% потребности месяца", — говорится в нем.

Кроме того, в сообщении отмечается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование пенсий направили еще 3,5 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд УкраиныНа финансирование пенсий направили еще 3,5 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, в Украине две трети пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц.

Ранее сообщалось о том, что у украинцев по закону могут забрать пенсию по целому ряду причин.

Также в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%.

Тем временем, пенсионный возраст снова повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж.

Кроме того, с 1 сентября пенсии в Украине снова повысят

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