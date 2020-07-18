ПФУ направил еще 3,5 млрд гривен на финансирование июльских пенсий

В пятницу, 17 июля, Пенсионный фонд Украины продолжило финансирование пенсий июля согласно утержденному графику, в то время, как 16 июля ПФУ направил на пенсии украинцам 2,6 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 3,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,5 миллиарда гривен, что составляет 75,2% потребности месяца", — говорится в нем.

Кроме того, в сообщении отмечается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование пенсий направили еще 3,5 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, в Украине две трети пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц.

Ранее сообщалось о том, что у украинцев по закону могут забрать пенсию по целому ряду причин.

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