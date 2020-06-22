В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии

После повышения 1 декабря 2019 года прожиточный минимум с 1 июля 2020 года в очередной раз повысится. В связи с этим увеличится и сумма некоторых социальных выплат. Українські Новини расскажут о том, на сколько они повысятся.

Так, прожиточный минимум составит:

общий показатель на одного человека в расчете на месяц - 2118 гривен;

для детей до 6 лет - 1859 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2318 гривен;

для трудоспособных лиц - 2197 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, - 1712 гривен.

В следующий раз прожиточный минимум увеличат 1 декабря. Он составит 2189 гривен.

Размер минимальной зарплаты

Размер минимальной зарплаты за месяц, который на данный момент составляет 4723 грн, не будет меняться в течение всего 2020 года. Также не поменяется и минимальный должностной оклад (тарифная ставка).

Индексация зарплаты

Оплату труда индексируют в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, который с 1 июля составит 2197 гривен.

Пособие по безработице

Пособие по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Его максимальный размер с первого июля составит 8788 грн.

Минимальный размер пенсии

С 1 июля 2020 размер минимальной пенсии составит 1712 гривен.

Также вырастет и надбавка пенсионерам за стаж (ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж больше 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины)). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год. С 1 июля - 17,12 грн.

Минимальный размер алиментов

С 1 июля минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, который не может составлять менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, составит:

для детей до 6 лет - 929,50 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1159,00 грн.

Как сообщали Українські Новини, программа Кабмина предусматривает прожиточный минимум не менее 40% зарплаты.

Также Верховная Рада ввела соцпомощь пенсионерам достигшим 80 лет в размере 40% от размера прожиточного минимума.