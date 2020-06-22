В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии

После повышения 1 декабря 2019 года прожиточный минимум с 1 июля 2020 года в очередной раз повысится. В связи с этим увеличится и сумма некоторых социальных выплат. Українські Новини расскажут о том, на сколько они повысятся. Так, прожиточный минимум составит: общий показатель на одного человека в расчете на месяц - 2118 гривен; для детей до 6 лет - 1859 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2318 гривен; для трудоспособных лиц - 2197 гривен; для лиц, утративших трудоспособность, - 1712 гривен. В следующий раз прожиточный минимум увеличат 1 декабря. Он составит 2189 гривен. Размер минимальной зарплаты Размер минимальной зарплаты за месяц, который на данный момент составляет 4723 грн, не будет меняться в течение всего 2020 года. Также не поменяется и минимальный должностной оклад (тарифная ставка). Индексация зарплаты Оплату труда индексируют в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, который с 1 июля составит 2197 гривен. Пособие по безработице Пособие по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Его максимальный размер с первого июля составит 8788 грн. Минимальный размер пенсии С 1 июля 2020 размер минимальной пенсии составит 1712 гривен. Также вырастет и надбавка пенсионерам за стаж (ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж больше 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины)). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год. С 1 июля - 17,12 грн. Минимальный размер алиментов С 1 июля минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, который не может составлять менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, составит: для детей до 6 лет - 929,50 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1159,00 грн. Как сообщали Українські Новини, программа Кабмина предусматривает прожиточный минимум не менее 40% зарплаты. Также Верховная Рада ввела соцпомощь пенсионерам достигшим 80 лет в размере 40% от размера прожиточного минимума.