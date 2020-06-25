подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 05:30 6283 Инфографика
Общество 2020-06-25T05:45:02+03:00
Українські Новини
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%

Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%

Надежда Комендантова
Пенсии, ПФУ, Повышение пенсий, индексация пенсий, пенсии в Украине
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как  украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной после пенсионной реформы, которая намечена на 2021 год, перерасчет пенсий в 2020 году прошел на два месяца позже, чем обычно. В то же время, несмотря на то что индексация все же состоялась, не всем пенсионерам повысили выплаты.

Резонно, что у многих украинцев возник вопрос: почему им не проиндексировали пенсии? В частности, с таким вопросом обратился пенсионер к заместителю директора пенсионного обеспечения Пенсионного Фонда Украины Галине Мастюгиной в ходе очередной телефонной линии, пишет газета "Пенсионный курьер".

"Моя пенсия 1638 грн. С 1 мая ее должны были поднять на 11%, но не подняли. Почему?"- - поинтерсовался мужчина.

Представительница ПФУ объяснила, что пенсионер неправильно понял информацию.

"Вы получаете пенсию в минимальном размере. На 11% поднимается не минимальная пенсия, а средняя заработная плата, с которой исчисляется пенсия. Я думаю, что у Вас пенсия, которая исчисляется из заработка, совсем небольшая.

Ее перечислили в новом коэффициента, но все равно из-за маленькой зарплаты размер Вашей пенсии не достигает минимального. Поэтому Вам надо немного подождать: с 1 июля Ваша пенсия вырастет до 1712 грн", - уточнила Мастюгина.

Индексация пенсий в 2020. Инфографика: ПФУИндексация пенсий в 2020. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, ранее среди преимеществ пенсионной реформы эксперты называли то, что накопительная пенсия может быть передана по наследству.

Тем временем, пенсионный возраст снова повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж.

Также пенсии повысятся в Украине дважды до конца года, первый раз - уже с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума. 

Больше новостей о: Пенсии ПФУ Повышение пенсий индексация пенсий пенсии в Украине

Пенсии в Украине начали оформлять автоматически: к...
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько...
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Ка...
Пенсионный фонд направил на финансирование июньски...
Из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой
НАБУ засекретило информацию по делу о вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
Новости
Украина 106-й день на карантине. Что разрешено 08:29
Владимир Сивак: глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы за успешную распродажу государственного имущества 08:00 Мнение
В мае из зарплаты министра молодежи и спорта Гутцайта вычли 20 тысяч гривен 07:45 Документ
Зеленский сразу после выхода из самоизоляции поедет в Херсонскую область 07:35
Глава Нацполиции Клименко в мае заработал в 2,5 раза больше, чем в апреле 07:15 Документ
больше новостей
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
Евро подскочил, а доллар стремительно падает. Курс валют на 24 июня 10:50
больше новостей
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
больше новостей
ГБР заочно сообщило Януковичу о подозрении в госизмене
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok