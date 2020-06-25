Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%

В то время, как украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной после пенсионной реформы, которая намечена на 2021 год, перерасчет пенсий в 2020 году прошел на два месяца позже, чем обычно. В то же время, несмотря на то что индексация все же состоялась, не всем пенсионерам повысили выплаты. Резонно, что у многих украинцев возник вопрос: почему им не проиндексировали пенсии? В частности, с таким вопросом обратился пенсионер к заместителю директора пенсионного обеспечения Пенсионного Фонда Украины Галине Мастюгиной в ходе очередной телефонной линии, пишет газета "Пенсионный курьер". "Моя пенсия 1638 грн. С 1 мая ее должны были поднять на 11%, но не подняли. Почему?"- - поинтерсовался мужчина. Представительница ПФУ объяснила, что пенсионер неправильно понял информацию. "Вы получаете пенсию в минимальном размере. На 11% поднимается не минимальная пенсия, а средняя заработная плата, с которой исчисляется пенсия. Я думаю, что у Вас пенсия, которая исчисляется из заработка, совсем небольшая. Ее перечислили в новом коэффициента, но все равно из-за маленькой зарплаты размер Вашей пенсии не достигает минимального. Поэтому Вам надо немного подождать: с 1 июля Ваша пенсия вырастет до 1712 грн", - уточнила Мастюгина. Индексация пенсий в 2020. Инфографика: ПФУ Как сообщали Українські Новини, ранее среди преимеществ пенсионной реформы эксперты называли то, что накопительная пенсия может быть передана по наследству. Тем временем, пенсионный возраст снова повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж. Также пенсии повысятся в Украине дважды до конца года, первый раз - уже с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума.