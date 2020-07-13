Пенсии у украинцев могут забрать: кому "светит" остаться без выплат

В то время, как после очередного этапа пенсионной реформы украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной, некоторые пенсонеры могут лишиться даже одной пенсии. Так, у украинцев по закону могут забрать пенсию по целому ряду причин. Например, достаточно несколько месяцев не получать деньги, либо выехать за границу.

Об этом говорится в законе об "Общегосударственном пенсионном страховании", пишет "Обозреватель".

В частности, среди причин для отмены выплат:

Украинцы, которые свои выплаты получили по поддельным документам. Еще несколько лет назад Министерство финансов начало процедуру проверки всех получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Кроме того, подобную верификацию регулярно проводит и Пенсионный фонд. Правда, нарушителей, как оказалось, не так уж и много.

Пенсионеры, которые живут за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.

Пересечения границы фиксируются Миграционной службой. В случае, если украинец отсутствовал в стране длительное время, пенсию на этот период могут приостановить. Причем, как в случае с Игорем Козловским, не факт, что сразу после возвращения выплату возобновят. Для этого придется обращаться с заявлением в Фонд.

Если не получал пенсию 6 месяцев подряд. Также законом предусмотрено: если пенсионер не получает свою выплату как минимум полгода, это может стать основанием приостановить ее.

Переселенцы, которые меняют место жительства. "Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживание не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца", – пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области. К слову, в действующем законе место проживания пенсионера не ограничивается, однако учитывая сложившиеся обстоятельства, чиновники прекращают выплаты пенсий, основываясь на собственных постановлениях.

Тем временем, в Украине в очередной раз повысили возраст выхода на пенсию:

Когда можно выйти на пенсию в Украине.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также дал разъяснение, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам.

Тем временем, пенсии в Украине снова повысят уже с 1 сентября.