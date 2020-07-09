Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты

В то время, как с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, минимальные пенсии выросли с 1638 грн до 1712 грн, украинцам в 2020-м обещают повысить минималку еще почти на 6%, а уже в следующем году этот показатель поднимут еще на 1,5 тысячи, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как пишет "Обозреватель", еще Кабмин Владимира Гройсмана предлагал заложить в бюджет на 2019 год минималку в размере 5100 грн, вспоминает в комментарии OBOZREVATEL экс-вице-спикер Павел Розенко. По его словам, сейчас решение Кабмина носит скорее политический характер накануне местных выборов.

"Мы вносили в проект государственного бюджета на 2020 год цифру в 5100 грн минимальной зарплаты. Такая зарплата должна была быть с 1 января 2020 года. То, что делает новая команда, она делает с опозданием в 9 месяцев. Это означает, что все 9 месяцев работающие люди недополучили определенную сумму", – говорит Розенко.

Экс-вице-спикер, хотя он и сам является сторонником роста минималки, считает, что сейчас повышать ее без программы поддержки бизнеса не стоит. Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко с такой позицией не согласна: минималку повышать нужно, но вопрос в том, как это делать.

"У нас минимальную зарплату пытались держать на уровне фактического прожиточного минимума. Но сам набор, который заложен в прожиточный минимум, спорный. Четкой методики или стандартов сейчас нет даже на уровне законодательства. Наша власть сама придумывает и назначает цифру. Премьер-министр преподносит это как свою прекрасную находку, но на самом деле минимальная зарплата так назначаться не должна", – рассказывает Ткаченко.

По ее словам, размер минималки должен обсуждаться в рамках социального партнерства трех сторон: профсоюзов, работодателей и властей. Сам принцип, когда правительство самостоятельно назначает минимальную зарплату, абсолютно неправильный, уверена ученая.

Повышение пенсий с 1 июля. Инфографика: Пенсионный курьер

Как и когда вырастет минималка

В 2020-м украинцев ждет незначительное повышение уже в сентябре – на 5,9% до 5000 грн. В следующем году этот показатель, обещает премьер, повысят дважды.

с 1 января 2021-го – 6000 грн;

с 1 июля 2021-го – 6500 грн.

Учитывая, что в Украине достаточно быстро растут цены, добавляет аналитик Егор Комов, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов.

"Наше видение необходимости повышать МЗП (минимальная заработная плата. – Ред.) базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты по минимальной зарплате шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения", – заявил премьер.

Вместе с тем вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Кого коснется:

Налоги. Сейчас с минимальной зарплаты нужно заплатить 1960 грн налогов, а уже с 1 сентября – 2075 грн.

Зарплаты. Повышение минималки до 5000 грн коснется немногих (в первую очередь врачей и других бюджетников, которые на самом деле получают минималку). Их доход увеличится всего на 277 грн. А вот повышение минималки до 6500 грн в 2021-м отобразится на 37% работающих. Именно столько украинцев, согласно данным Госстата, на данный момент получают меньше указанной суммы.

После повышения минималки бизнесу приходится выводить часть заработных плат из тени. Если сейчас львиная доля работодателей платит минимум только на бумаге, при этом доплачивая своим сотрудникам в конверте, то после повышения социальных стандартов часть дохода будут вынуждены легализовать. Значит, с него придется заплатить налоги.

Как сообщали Українські Новини, ФРУ заявляет об отсутствии оснований для резкого повышения минимальной зарплаты в 2021.



Кроме того, в Украине самая низкая минимальная зарплата в Европе.

Ранее в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%.