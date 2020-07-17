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17 июля 2020, пятница, 06:00 487 Инфографика
Финансы 2020-07-17T07:15:01+03:00
Українські Новини
На финансирование пенсий выделили 2,6 млрд гривен

На финансирование пенсий выделили 2,6 млрд гривен

Кира Молчанова
Пенсии, Пенсионеры, ПФУ, Финансирование пенсий
Пенсии
Пенсии

После того, как 14 июля Пенсионный фонд Украины направил на пенсии украинцам 1,6 млрд гривен, 16 июля ведомство продолжило финансирование пенсий июля согласно утержденному графику.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 26,0 миллиарда гривен, что составляет 66,2% потребности месяца", - говорится в сообщении.

Пенсионеров предупредили, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Финансирование пенсий. Инфографика ПФУФинансирование пенсий. Инфографика ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в Украине запустили автоматическое назначение пенсии при достижении пенсионного возраста. Также украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии.

Кроме того, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

По данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров). Кроме того, 62,9% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц.

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