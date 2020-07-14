В Украине две трети пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц

Средний размер пенсии по данным на 1 июля составляет 3 393,54 гривен

Средний размер пенсии по данным на 1 июля составляет 3 393,54 гривен

В то время, как в Пенсионном фонде Украины рассказали, почему пенсии проиндексировали не всем, по данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Так, согласно данным фонда, средний размер выплаты для 11 241 834 пенсионеров составляет 3 393,54 гривен. А 62,9% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц.

Распределение пенсионеров по размеру выплат на 1 июля 2020:

более 10 000 грн - 2,9% (332 588 человек):

от 5 001 до 10 000 грн - 11,4% (1 277 186 человек);

от 4 001 до 5 000 грн - 7,9% (884 418 человек);

от 3 001 до 4 000 грн - 14,9% (1 671 624 человек);

от 2 001 до 3 000 грн - 45,9% (5 158 392 человек);

от 1 501 до 2 000 грн - 16,4% (1 845 674 человек);

от 1 401 до 1 500 грн - 0,01% (1 465 человек);

до 1 400 грн - 0,6% (70 487 человек).

Размер пенсий в Украине по состоянию на 1 июля 2020. Инфографика: pfu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля 2020 размер минимальной пенсии составляет 1712 гривен.

Также с 1 сентября пенсии в Украине снова повысят.