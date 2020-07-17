В Черкасской области в 5 раза уменьшили число районов

Верховная Рада создала 4 укрупненных района в Черкасской области вместо 20 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Созданы Черкасский район (с центром в Черкассах), Уманский (с центром в Умани), Звенигородский (с центром в Звенигородке), Золотоношский (с центром в Золотоноше).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Так, Верховная Рада создала 5 укрупненных районов в Черниговской области вместо 22 нынешних районов.

А вместо 27 старых районов Харьковской области создали 7 укрупненных районов.

В Винницкой области вместо 27 создали 6 укрупненных районов.

Верховная Рада создала 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних, в том числе 3 района на временно оккупированной территории области.

Верховная Рада создала 7 укрупненных районов в Днепропетровской области вместо 22 нынешних.