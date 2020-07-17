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17 липня 2020, пʼятниця, 19:23 10
Суспільство 2020-07-17T20:45:02+03:00
Українські Новини
У Черкаській області буде 5 районів замість 20

У Черкаській області буде 5 районів замість 20

Кира Молчанова
Черкаська область, районування, нові райони, Адмінреформа, нові райони Черкаської області
Черкаси. Фото: in.ck.ua
Черкаси. Фото: in.ck.ua

Верховна Рада створила 4 укрупнених райони в Черкаській області замість нинішніх 20.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Створено Черкаський район (з центром у Черкасах), Уманський (з центром в Умані), Звенигородський (з центром у Звенигородці), Золотоніський (з центром у Золотоноші).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Так, Верховна Рада створила 5 укрупнених районів Чернігівської області замість 22 нинішніх районів.

А замість 27 старих районів Харківської області створили 7 укрупнених районів.

У Вінницькій області замість 27 створили 6 укрупнених районів.

Верховна Рада створила 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх, в тому числі 3 райони на тимчасово окупованій території області.

Верховна Рада створила 7 укрупнених районів у Дніпропетровській області замість 22 нинішніх.

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