В Харьковской области в 2,5 раза уменьшили количество районов

Верховная Рада создала 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних. За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Богодуховский район с центром в Богодухове, Изюмский район с центром в Изюме, Красноградский с центром в Краснограде, Купянский с центром в Купянске, Лозовской с центром в Лозовой, Харьковский с центром в Харькове, Чугуевский с центром в Чугуеве.

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Минстров 129 укрупненных районов.