В Винницкой области Рада сократила количество районов в 4,5 раза

В то время, как Верховная Рада поделила Украину на 136 укрупненных районов, парламент создал 6 укрупненных районов в Винницкой области вместо 27 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Винницкий район (население 766,4 тыс. человек) с центром в Виннице, Гайсинский (243,3 тыс.) с центром в Гайсине, Жмеринский с центром в Жмеринке, Могилев-Подольский (205,2 тыс.) с центром в Могилев-Подольске, Тульчинский (157,2 тыс.) с центром в Тульчине, Хмельникский (188,3 тыс.) с центром в Хмельнике.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада создала в Киевской области 7 укрупненных районов вместо 25 нынешних. Созданы Белоцерковский район (с административным центром в Белой Церкви), Бориспольский (с центром в Борисполе), Броварской (с центром в Броварах), Бучанский (с центром в Буче), Вышгородский (с центром в Вышгороде), Обуховский (с центром в Обухове) и Фастовский (с центром в Фастове).

Также в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.