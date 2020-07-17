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17 июля 2020, пятница, 16:18 111
Верховная Рада и партии 2020-07-17T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Винницкой области Рада сократила количество районов в 4,5 раза

В Винницкой области Рада сократила количество районов в 4,5 раза

Ирина Николенко
Верховная Рада, Районы, Винницкая область, Укрупнение районов
Верховная Рада
Верховная Рада

В то время, как Верховная Рада поделила Украину на 136 укрупненных районов, парламент создал 6 укрупненных районов в Винницкой области вместо 27 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Винницкий район (население 766,4 тыс. человек) с центром в Виннице, Гайсинский (243,3 тыс.) с центром в Гайсине, Жмеринский с центром в Жмеринке, Могилев-Подольский (205,2 тыс.) с центром в Могилев-Подольске, Тульчинский (157,2 тыс.) с центром в Тульчине, Хмельникский (188,3 тыс.) с центром в Хмельнике.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада создала в Киевской области 7 укрупненных районов вместо 25 нынешних. Созданы Белоцерковский район (с административным центром в Белой Церкви), Бориспольский (с центром в Борисполе), Броварской (с центром в Броварах), Бучанский (с центром в Буче), Вышгородский (с центром в Вышгороде), Обуховский (с центром в Обухове) и Фастовский (с центром в Фастове).

Также в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

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