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17 июля 2020, пятница, 18:55 462
Верховная Рада и партии 2020-07-17T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области Рада сократила количество районов в 3 раза

В Днепропетровской области Рада сократила количество районов в 3 раза

Елена Новикова
Децентрализация, Днепропетровская область, Районирование, Реформа децентрализации, Укрупнение районов
Днипро. Фото: wikipedia.org
Днипро. Фото: wikipedia.org

Верховная Рада сократила количество районов почти в 4 раза, в частности, она создала 7 укрупненных районов в Днепропетровской области вместо 22 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Днипровский район (с административным центром в Днипре), Каменский (с центром в Каменском), Криворожский (с центром в Кривом Роге), Никопольский (с центром в Никополе), Новомосковский (с центром в Новомосковске), Павлоградский (с центром в Павлограде) и Синельниковский (с центром в Синельниково).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Министров 129 укрупненных районов.

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