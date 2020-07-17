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17 июля 2020, пятница, 16:46 144
Верховная Рада и партии 2020-07-17T16:48:14+03:00
Українські Новини
В Черниговской области из 22 районов появилось 5 укрупненных

В Черниговской области из 22 районов появилось 5 укрупненных

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Черниговская область, Районы, Укрупнение районов
Черниговская область. Фото: antikor.com.ua
Черниговская область. Фото: antikor.com.ua

Верховная Рада создала 5 укрупненных районов в Черниговской области вместо 22 нынешних районов.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Корюковский район (с административным центром в Корюковке), Нежинский район (с центром в Нежине), Новгород-Северский (с центром в Новгород-Северском), Прилукский (с центром в Прилуках) и Черниговский (с центром в Чернигове).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.

Также 12 июня Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением аннексированного Россией Крыма.

16 июля Рада обязала кандидатов на местных выборах в населенных пунктах с 10 тыс. избирателей вступать в партии и уменьшила залог для кандидатов в 9 раз.

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