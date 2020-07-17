Из 8 новых районов Донецкой области 3 находятся на оккупированной территории

Верховная Рада создала 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних, в том числе 3 района на временно оккупированной территории области.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, Рада создала Бахмутский район (население 201,2 тыс. человек) с центром в Бахмуте, Волновахский (146 тыс.) с центром в Волновахе, Горловский (690,6 тыс.) с центром в Горловке, Донецкий (1 503,4 тыс.) с центром в Донецке, Кальмиусский (122,6 тыс.) с центром в Кальмиусском, Краматорский (568 тыс.) с центром в Краматорске, Мариупольский (521,1 тыс.) с центром в Мариуполе и Покровский (413 тыс.) с центром в Покровске.

При этом Горловский, Донецкий и Кальмиусский районы находятся сейчас на временно оккупированной территории области.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Так, Верховная Рада создала 5 укрупненных районов в Черниговской области вместо 22 нынешних районов.

А вместо 27 старых районов Харьковской области создали 7 укрупненных районов.

В Винницкой области вместо 27 создали 6 укрупненных районов.