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16 июля 2020, четверг, 10:33 1658
Судебная власть 2020-07-16T10:45:01+03:00
Українські Новини
Суд арестовал часть имущества кировоградского экс-губернатора Балоня

Суд арестовал часть имущества кировоградского экс-губернатора Балоня

Елена Новикова
Имущество, арест имущества, Высший антикоррупционный суд, взятка чиновнику, Взятка, Андрей Балонь, Экс-губернатор
Андрей Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь
Андрей Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, которому ранее суд отказался изменить меру пресечения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Частично имущество арестовано", - сказал он.

По его словам, это имущество, которое отображено в реестрах, вчастности недвижимость и счета.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 миллионов гривен. Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации.

Ранее сообщалось о том, что Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 миллионов гривен.

Андрей Балонь внес залог и вышел из СИЗО.


Тем временем президент Владимир Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.

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