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  • Нет наших и чужих. Украл — садись в тюрьму, — Зеленский о задержании Балоня
26 июня 2020, пятница, 17:48 826
Политика 2020-06-26T17:49:59+03:00
Українські Новини
Нет наших и чужих. Украл — садись в тюрьму, — Зеленский о задержании Балоня

Нет наших и чужих. Украл — садись в тюрьму, — Зеленский о задержании Балоня

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Взятка, Андрей Балонь
Андрей Балонь. Фото: Андрей Балонь/Facebook
Андрей Балонь. Фото: Андрей Балонь/Facebook

Президент Владимир Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку. Об этом он сказал в ходе рабочего визита в Херсон, передают Українськi Новини.


"Это справедливо. Нет наших и не наших. Украл - садись (в тюрьму). Вот и все", - сказал он. 

По его словам, Служба безопасности Украины сообщила ему несколько дней назад о том, что имеет доказательства нарушений закона окружением Балоня, однако конкретные фамилии он не стал называть.

"Закон один для всех. Поэтому как только я получил эту информацию, сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься всем остальным. Чем они и занимались, и мне кажется, вы все это видели", - прокомментировал Президент.

Ранее первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов в контексте задержания Балоня заявил, что власть все видит и новых чиновников, которые "продолжают жить по-старому" ожидают посадки.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн гривен взятки и получении второго транша от суммы в размере 250 тыс. гривен.

25 июня Кабинет Министров одобрил проект указа Зеленского об увольнении Балоня, но не назвал причин такого решения.

Зеленский назначил Балоня главой Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.

До этого назначения он занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА по гуманитарным вопросам, финансам и взаимодействию с правоохранительными органами, а в 2003-2015 годах работал следователем, возглавлял следственные отделы Министерства внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях.

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