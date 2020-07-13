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13 июля 2020, понедельник, 16:05 534
Судебная власть 2020-07-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
Суд отказался изменить меру пресечения кировоградскому экс-губернатору Балоню

Суд отказался изменить меру пресечения кировоградскому экс-губернатору Балоню

Елена Новикова
Изменение меры пресечения, мера пресечения, Антикоррупционный суд, Андрей Балонь, Экс-губернатор
Андрей Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь
Андрей Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение нижестоящей инстанции об аресте бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, которого задержали за взятку в размере около 2 млн гривен, с залогом в размере 10 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер суда Олеся Чемерис.

"(Решение) без изменений", - сказала она.

Таким образом суд не удовлетворил просьбу защиты Балоня об изменении меры пресечения.

Ранее Балонь внес залог и вышел из СИЗО.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня САП сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 млн гривен. Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации.


Ранее сообщалось о том, что Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 миллионов гривен.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.

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