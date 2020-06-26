Кировоградскому губернатору Балоню сообщили о подозрении в вымогательстве взятки

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила председателю Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просит суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

По ее словам, губернатору сообщено о подозрении по ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации.

Подозреваемым вручено ходатайство об избрании Балоню меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 12 млн гривен, его подельнику - ареста с залогом 8 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и СБУ задержали Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн гривен и получении двух траншей на сумму 350 тыс. гривен.

Президент Владимир Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.