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27 июня 2020, суббота, 13:45 1072
Судебная власть 2020-06-27T14:30:01+03:00
Українські Новини
Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 млн гривен

Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 млн гривен

Анна Рудык
Арест, Залог, САП, Андрей Балонь
Андрей Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь
Андрей Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь

Высший антикоррупционный суд назначил председателю Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню, которого задержали вчера, залог в размере 10 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передают Українськi Новини.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для Балоня в размере 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен.

Срок действия мер - 60 суток.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила председателю Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.

Ранее НАБУ и СБУ задержали Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн гривен и получении двух траншей на сумму 350 тыс. гривен.

Также Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.

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