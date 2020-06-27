Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 млн гривен

Высший антикоррупционный суд назначил председателю Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню, которого задержали вчера, залог в размере 10 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передают Українськi Новини.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для Балоня в размере 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен.

Срок действия мер - 60 суток.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила председателю Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.

Ранее НАБУ и СБУ задержали Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн гривен и получении двух траншей на сумму 350 тыс. гривен.

Также Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.