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03 июля 2020, пятница, 20:08 837
Силовые структуры 2020-07-03T20:45:15+03:00
Українські Новини
Бывший кировоградский губернатор Балонь вышел из СИЗО после внесения залога

Бывший кировоградский губернатор Балонь вышел из СИЗО после внесения залога

Валерия Драгомирова
СИЗО, Залог, Вымогательство, Кировоградская ОГА, Андрей Балонь
Андрей Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь
Андрей Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь

Бывший председатель Кировоградский областной государственной администрации Андрей Балонь, которого задержали за взятку, вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 10 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Катерина Хоменко.

"Да, внесли сегодня (залог)", - сказала она.

Также спикер суда сообщила, что его пособник, чиновник обладминистрации, Сергей Шевченко также вышел из СИЗО после внесения 5 млн гривен залога.

При этом она не сказала кем был внесен залог за Балоня и Шевченко.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня САП сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 млн гривен. Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации.

Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 млн гривен.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.

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