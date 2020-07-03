Бывший кировоградский губернатор Балонь вышел из СИЗО после внесения залога

Бывший председатель Кировоградский областной государственной администрации Андрей Балонь, которого задержали за взятку, вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 10 млн гривен.Об этом Українським Новинам сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Катерина Хоменко."Да, внесли сегодня (залог)", - сказала она.Также спикер суда сообщила, что его пособник, чиновник обладминистрации, Сергей Шевченко также вышел из СИЗО после внесения 5 млн гривен залога.При этом она не сказала кем был внесен залог за Балоня и Шевченко.Как сообщали Українськi Новини, 26 июня САП сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 млн гривен. Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации.Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 млн гривен.Тем временем президент Владимир Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.