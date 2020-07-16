Суд заарештував частину майна кіровоградського ексгубернатора Балоня

На частину майна колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня, якому раніше суд відмовився змінити запобіжний захід, Вищий антикорупційний суд наклав арешт.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Частково майно заарештовано", - сказав він.

За його словами, це майно, яке відображено в реєстрах, зокрема нерухомість і рахунки.

Інших деталей він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з заставою 12 мільйонів гривень. Також повідомлено про підозру його спільнику - чиновнику обладміністрації.

Раніше повідомлялося про те, що Антикорупційний суд призначив Балоню заставу 10 мільйонів гривень.

Андрій Балонь вніс заставу і вийшов з СІЗО.

Тим часом президент Володимир Зеленський назвав справедливим затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балоня за хабар.