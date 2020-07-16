підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 липня 2020, четвер, 10:33 17
Судова влада 2020-07-16T12:00:03+03:00
Українські Новини
Суд заарештував частину майна кіровоградського ексгубернатора Балоня

Суд заарештував частину майна кіровоградського ексгубернатора Балоня

Елена Новикова
Вищий антикорупційний суд, Арешт майна, Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь

На частину майна колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня, якому раніше суд відмовився змінити запобіжний захід, Вищий антикорупційний суд наклав арешт. 

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Частково майно заарештовано", - сказав він.

За його словами, це майно, яке відображено в реєстрах, зокрема нерухомість і рахунки.

Інших деталей він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з заставою 12 мільйонів гривень. Також повідомлено про підозру його спільнику - чиновнику обладміністрації.

Раніше повідомлялося про те, що Антикорупційний суд призначив Балоню заставу 10 мільйонів гривень.

Андрій Балонь вніс заставу і вийшов з СІЗО.

Тим часом президент Володимир Зеленський назвав справедливим затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балоня за хабар.

Більше новин про: Вищий антикорупційний суд Арешт майна Андрій Балонь

Рада призначила головою НБУ Шевченка
Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з України
Новини
Регіональна Газова Компанія сертифікувала фахівців для водневих випробувань 11:51
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк увійшов до ТОП-3 рейтингу кращих топ-менеджерів фармкомпаній 11:32
Протести біля Ради. Фото: Facebook/News Pavlovsky
Біля Ради протестують через закон про російську мову в школах 11:26
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами 09:12
більше новин
У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok