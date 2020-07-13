подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июля 2020, понедельник, 18:06 89
Политика 2020-07-13T18:30:02+03:00
Українські Новини
Пожар в Луганской области ликвидирован

Пожар в Луганской области ликвидирован

Ольга Фандорина
Пожар, Лесной пожар, Ликвидация пожара, пожар в Луганской области
Лесной пожар в Луганской области. Фото - пресс-служба ГСЧС
Лесной пожар в Луганской области. Фото - пресс-служба ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар на территории Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля, ликвидирован", - сказано в нем.

Пожар возник вблизи Осколоновки и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

Как сообщали Українськi Новини, подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

Полиция не пустила добровольцев Нацкорпуса в охваченные огнем села в Луганской области.

В Луганской области из-за пожаров загорелась большая мусорная свалка.

Больше новостей о: Пожар Лесной пожар Ликвидация пожара пожар в Луганской области

В Черновцах горит фабрика по производству обуви...
В Житомирской области спасатели ликвидировали неск...
В Луганской области не осталось открытого огня: тл...
Пожар в Луганской области локализовали...
Закарпатская, Винницкая и еще 5 областей не готовы к смягчению карантина
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник
Новости
Экс-главе МИД Кожаре продлили арест 18:43
Электронная система сдачи экзаменов для моряков. Фото: 1112.com
Готовится к запуску электронная система сдачи экзаменов для моряков 18:43 Видео
Впервые с марта в Норвегии не обнаружили новых пациентов с коронавирусом на аппарате ИВЛ 18:30
Индия передала Украине лекарство от коронавируса, которого хватит на 5 тысяч больных 18:30
"Авангард" через 1-2 месяца вынужден будет закрыть 6 из 27 птицефабрик из-за позиции САП и НАБУ, – Бахматюк 18:20
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
"Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание 21:16 Список
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
больше новостей
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok