Пожар в Луганской области ликвидирован

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар на территории Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля, ликвидирован", - сказано в нем.

Пожар возник вблизи Осколоновки и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

Как сообщали Українськi Новини, подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

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В Луганской области из-за пожаров загорелась большая мусорная свалка.