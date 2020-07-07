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07 июля 2020, вторник, 21:57 134
Общество 2020-07-07T21:58:19+03:00
Українські Новини
Офис президента отправил тушить пожар в Луганской области Нацгвардию и ВСУ

Офис президента отправил тушить пожар в Луганской области Нацгвардию и ВСУ

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, Лесной пожар, пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, во вторник Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Николай Чечеткин.

На выполнение задания главы государства во вторник к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.

Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ГосЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Во время совещания Зеленскому доложили, что пожар возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств около села Осколоновка.

Площадь возгорания составила около 50 га.

Утром 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на село Смоляниново.

По данным ГосЧС, вследствие чрезвычайного происшествия 4 человека погибли, еще 9 госпитализированы.

Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Также происходит ликвидация пожара возле села Капитаново на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как жара в Украине достигла местами +42 градусов, 5 человек погибли и 9 госпитализированы из-за пожара в Луганской области.

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