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08 июля 2020, среда, 11:21 58
Происшествия 2020-07-08T11:24:08+03:00
Українські Новини
Пожар в Луганской области: 27 человек госпитализировали, разрушены более 100 домов

Пожар в Луганской области: 27 человек госпитализировали, разрушены более 100 домов

Елена Новикова
Пожар, Луганская область, Лесной пожар, пожар в Луганской области

23 жилых дома и 80 дачных домов уничтожены, 36 жилых домов повреждены из-за пожара в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и председатель Национальной полиции Игорь Клименко экстренно отправились в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров и осуществления воздушного мониторинга районов возгорания.

Кроме этого, запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Министр внутренних дел добавил, что сейчас силами ГосЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек и еще 30 человек отселены. Огнем уничтожены 23 жилых дома и 80 дачных домов, повреждены 36 жилых домов", - говорится в сообщении.

Аваков отметил, что к ликвидации пожаров привлечено более 1,2 тыс. работников подразделений МВД.

"Более 1 200 работников ГосЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П, ликвидируют пожар. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - сказал он.

 

Пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в социальной сети Facebook сообщила, что по состоянию на утро среды подтверждена гибель 4 граждан, один из них местный житель, который скончался в больнице утром, а местонахождение еще одного гражданина не установлено.

По ее данным, эвакуированы 27 местных жителей, из них 22 ребенка (в том числе 2 ребенка с отравлением продуктами горения).

 

Представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский написал, что всего в местной больнице находится 27 человек, в том числе 17 детей.

Спасатели ликвидируют пожар в Луганской области. Фото: ГосЧССпасатели ликвидируют пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧСПожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧСЛиквидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українськi Новини, 6 июля в 13:21 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар.

В 8:11 7 июля пожар был локализован.

В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38 градусов) произошло распространение пожара на с. Смоляниново Новоайдарского района.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

5 июля пожар без жертв произошел на крыше жилого дома в Новой Каховке Херсонской области.

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