В Луганской области из-за пожаров загорелась большая мусорная свалка

В Северодонецке Луганской области загорелся полигон бытовых отходов из-за лесных пожаров, бушующих в этом районе. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Известно, что полигон загорелся 7 июля в результате лесных пожаров в области. Тогда работников эвакуировали, чтобы не подвергать их опасности.

"В целом полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды на 500 куб. м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой. Однако верховой лесной пожар был слишком мощным, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возврате рабочие увидели, что ТБО занялись на значительной площади полигона", - говорится в сообщении.

В настоящее время на полигоне работают спасатели Северодонецкого управления ГосЧС, но их сил недостаточно, поэтому город просит о помощи у Луганской ОГА.

Пожар исключает возможность вывоза отходов на полигон.

Как сообщали Українськi Новини, подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.