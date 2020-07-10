подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июля 2020, пятница, 21:12 930
Происшествия 2020-07-10T22:00:01+03:00
Українські Новини
В Луганской области из-за пожаров загорелась большая мусорная свалка

В Луганской области из-за пожаров загорелась большая мусорная свалка

Ольга Фандорина
Полигон, Северодонецк, Пожар на свалке, пожар в Луганской области
Пожар на полигоне. Фото: sed-rada.gov.ua
Пожар на полигоне. Фото: sed-rada.gov.ua

В Северодонецке Луганской области загорелся полигон бытовых отходов из-за лесных пожаров, бушующих в этом районе. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета

Известно, что полигон загорелся 7 июля в результате лесных пожаров в области. Тогда работников эвакуировали, чтобы не подвергать их опасности. 

"В целом полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды на 500 куб. м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой. Однако верховой лесной пожар был слишком мощным, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возврате рабочие увидели, что ТБО занялись на значительной площади полигона", - говорится в сообщении.

В настоящее время на полигоне работают спасатели Северодонецкого управления ГосЧС, но их сил недостаточно, поэтому город просит о помощи у Луганской ОГА.

Пожар исключает возможность вывоза отходов на полигон.

Как сообщали Українськi Новини, подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

Больше новостей о: Полигон Северодонецк Пожар на свалке пожар в Луганской области

В Северодонецкой мэрии снова провели нелегитимную ...
Лукашенко разозлился на Россию за отказ в предоста...
Пожар в Луганской области локализовали...
В Николаевской области загорелась огромная свалка...
Саммит лидеров нормандского формата состоится в ближайшие месяцы, — Ермак
Зеленский отменил ВНО для выпускников с оккупированных территорий
Новости
Рада проведет внеочередное заседание 13 июля 21:58
Боевики ранили трех украинских военных в пятницу 21:51
В Польше собираются открыть музей жертв "геноцида на Волыни" 21:49
В Луганской области из-за пожаров загорелась большая мусорная свалка 21:12
Болгария пополнила список стран "красной зоны" 21:12
больше новостей
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
Степанов проигнорировал решение суда и назначил ректора Медуниверситета им. Богомольца 10:39 Документ
больше новостей
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Сотрудник ГБР "сливал" данные расследований 23:52
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Зеленский обвинил в украинских проблемах високосный год 13:03
больше новостей
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok