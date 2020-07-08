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08 июля 2020, среда, 11:34 371
Происшествия 2020-07-08T13:30:06+03:00
Українські Новини
Полиция рассматривает 3 основные версии возникновения пожара в Луганской области

Полиция рассматривает 3 основные версии возникновения пожара в Луганской области

Елизавета Драбкина
Пожар, Луганская область, пожар в Луганской области
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области, среди которых - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиии, передают Українські Новини.

8 июля в Луганской области прошло выездное заседание оперативного штаба с участием Президента Владимира Зеленского, секретаря СНБО Алексея Данилова, министра внутренних дел Арсена Авакова, главы Национальной полиции Игоря Клименко и главы ГосЧС Николая Чечеткина.

По предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 5 000 гектаров.

Вследствие чрезвычайной ситуации погибли четверо местных жителей, огнем повреждено и уничтожено более сотни домов граждан.

"Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса, это - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия", -  сообщил Клименко.

По его словам, сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания.

"Влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена ​​только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - отметил он.

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечены более 20 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп, созданы поисковые группы оперативников блока криминальной полиции.

В охране публичной безопасности и порядка на месте ликвидации пожаров задействовано более 60 полицейских.

Как сообщали Українськi Новини, 23 жилых дома и 80 дачных домов уничтожены, 36 жилых домов повреждены из-за пожара в Луганской области.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

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