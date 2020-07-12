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12 июля 2020, воскресенье, 13:24 168
Общество 2020-07-12T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Луганской области не осталось открытого огня: тлеет лесная подстилка

В Луганской области не осталось открытого огня: тлеет лесная подстилка

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, Лесной пожар, пожар в Луганской области, Открытый огонь
Лесной пожар в Луганской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)
Лесной пожар в Луганской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)

По состоянию на 12 июля в Луганской области не осталось открытого огня в очагах лесных пожаров. Тлеет лесная подстилка и древесина в отдельных очагах возгорания.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 12 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств). Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

Полиция не пустила добровольцев Нацкорпуса в охваченные огнем села в Луганской области.

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