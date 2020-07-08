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08 июля 2020, среда, 19:07 1774
Силовые структуры 2020-07-08T20:15:02+03:00
Українські Новини
Полиция не пустила добровольцев Нацкорпуса в охваченные огнем села на Луганщине

Полиция не пустила добровольцев Нацкорпуса в охваченные огнем села на Луганщине

Надежда Комендантова
Нацполиция, Нацкорпус, пожар в Луганской области
Лесной пожар в Луганской области Фото - пресс-служба ГСЧС
Лесной пожар в Луганской области Фото - пресс-служба ГСЧС

Полиция не пропустила волонтеров "Национального Корпуса" в поселок Смоляниново в Луганской области, где продолжается пожар. Активистов, которые планировали присоединиться к тушению огня и собрали гуманитарную помощь для пострадавших без объяснения причин заставили покинуть территорию населенного пункта. 

Об этом 8 июля сообщили на сайте политической партии “Национальний Корпус”. 

Рассказывается, что все действия добровольцев были предварительно согласованы с ГСЧС, но полиция этот аргумент не восприняла, заставив волонтеров развернуть машины и уехать прочь.

"Вчера вечером к нам подошли правоохранители и намекнули, что наша помощь не нужна, и все под контролем. В то же время, в 50 метрах от нас горел жилой дом, и это было не единственное место возгорания", - заявил руководитель инициативной группы партии в Северодонецке Михаил Карабут.

Сейчас гуманитарная помощь, которая была собрана волонтерами Нацкорпуса для жителей села Смоляниново передана в городское отделение ГСЧС. В партии также заявили о намерении разобраться в ситуации и привлечь максимальное количество волонтеров для помощи ГСЧС в борьбе с огнем на Луганщине.

Напомним, что волонтеры Нацкорпуса ранее участвовали в тушении масштабного пожара в Житомирской области, вспыхнувшем весной этого года. Сейчас пожарные также не возражают против помощи активистов, ведь пожар уже охватил территорию более 5000 га. Локализовать огонь мешают порывы ветра.

Известно также, что огонь унес жизни 5 человек и еще 9-ть (из них двое детей) госпитализированы. Всего пожар уничтожил в регионе уже 139 домов: в 59 из них постоянно проживали. Сейчас эти люди остались без крова.

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