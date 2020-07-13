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13 июля 2020, понедельник, 17:35 729
Происшествия 2020-07-13T19:00:03+03:00
Українські Новини
В Черновцах горит фабрика по производству обуви

В Черновцах горит фабрика по производству обуви

Ольга Фандорина
Пожар, Черновцы, пожар на заводе, Пожар на фабрике

В Черновцах загорелось производственное здание по изготовлению обуви и резиновых изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"13 июля в ГСЧС поступила информация, что в городе Черновцы, ул. Прутская 29, на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного производственного здания ООО Розма возник пожар. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 30 спасателей и 9 единиц техники.

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