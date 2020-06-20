В центре Киева горело здание "Киевпроекта"

В субботу, 20 июня, в центре Киева на проспекте Богдана Хмельницкого загорелось здание "Киевпроекта". Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

О жертвах и пострадавших, как и о причинах возгорания информации пока нет.



Как сообщает "Информатор", огонь охватил три этажа — с 9 по 11-й. Площадь пожара — 150 квадратов.



В 21:15 пожарные уже локализовали возгорание. Улица Богдана Хмельницкого возле станции "Театральная" перекрыта.

Пожар в центре Киева







Напомним, ранее СМИ сообщили, что под видом реконструкции "Киевпроекта" хотят построить здание высотой 100 метров (ориентировочно - 33 этажа), хотя согласно Генплану на этом участке допустимые дома не выше 4-11 этажей.

Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является именно ПАО "Киевпроект".

Фактический процент застройки участка составляет почти 90%, что в три раза превышает допустимый процент застройки.

Ранее в Киеве несколько улиц остались без света из-за пожара на электроопоре. Пожар потушили спустя час после сообщения об аварии. Жертв и пострадавших нет.