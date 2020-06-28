В Киеве на Крушельницкой загорелась многоэтажка рядом с домом, где произошел взрыв

В Киеве на Позняках на улице Соломии Крушельницкой вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов, который расположен по соседству с другим домом, где ранее произошел взрыв.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что пожар произошел в 16-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 3-а. Предположительно, возгорание возникло на 12-м этаже.

Возле дома врачи скорой помощи дали успокоительное жительнице квартиры, которая горит. На место происшествия выехали 7 автомобилей ГосЧС.

Позже Главное управление ГСЧС Киева сообщило, что в результате пожара жертв и пострадавших нет, причина устанавливается.

Пожар на Крушельницкой. Фото: УП

Огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир.

"28 июня в 16:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Соломии Крушельницкой, 3А, что в Дарницком районе столицы", - сказано в сообщении.

Пожар на Крушельницкой. Фото: УП

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на более высокий этаж.

Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением. В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован.