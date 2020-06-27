В Киеве загорелся государственный нотариальный архив

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС.

Отмечается, что о пожаре, который произошел на проспекте Воздухофлотском, 76 г в Соломенском районе столицы, стало известно в 10:37.

После прибытия на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений одноэтажного административного здания. В 11:03 пожар на площади 10 кв. м локализовали, а в 11:38 – ликвидировали.

На момент прибытия спасательных подразделений в здании никого не было. В результате пожара уничтожена деревянная обрешетка чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений.

Причина возникновения пожара выясняется.

О возгорании под Киевом стало известно в пятницу вечером. На пожар было отправлено 11 машин спецтехники.

Как сообщали Українські Новини, в субботу, 20 июня, в центре Киева на проспекте Богдана Хмельницкого загорелось здание "Киевпроекта".