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27 июня 2020, суббота, 17:04 1509
Общество 2020-06-27T17:04:08+03:00
Українські Новини
В Киеве загорелся государственный нотариальный архив

В Киеве загорелся государственный нотариальный архив

Ольга Фандорина
Пожар, Пожар в Киеве, Государственный нотарильный архив, Нотариальный архив
Пожар в Киеве. Фото: Информатор
Пожар в Киеве. Фото: Информатор

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС.

Отмечается, что о пожаре, который произошел на проспекте Воздухофлотском, 76 г в Соломенском районе столицы, стало известно в 10:37.

После прибытия на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений одноэтажного административного здания. В 11:03 пожар на площади 10 кв. м локализовали, а в 11:38 – ликвидировали.

На момент прибытия спасательных подразделений в здании никого не было. В результате пожара уничтожена деревянная обрешетка чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений.

Причина возникновения пожара выясняется.

О возгорании под Киевом стало известно в пятницу вечером. На пожар было отправлено 11 машин спецтехники.

Как сообщали Українські Новини, в субботу, 20 июня, в центре Киева на проспекте Богдана Хмельницкого загорелось здание "Киевпроекта".

Ранее в Киеве несколько улиц остались без света из-за пожара на электроопоре.

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