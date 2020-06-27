Ночью в Святошинском районе Киева загорелся ресторан

Пожар в ресторане в Святошинском районе Киева. Фото: ГосЧС

Пожар в ресторане в Святошинском районе Киева. Фото: ГосЧС

Вчера вечером, 26 июня, в одном из ресторанов Святошинского района Киева произошел пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС в Facebook.

Так, сообщается, что ресторан был закрыт на момент возгорания, находится по адресу ул. Победы, 139-А. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 22:00.

Спасатели установили, что огонь охватил кровлю двухэтажного здания площадью 200 кв.м.

Отмечается, что сложности в тушении прибавилось из-за отсутствия противопожарного водоснабжения. Ближайший водоисточник находился на расстоянии 7 км.

Уже в 23:21 пожарные локализовали огонь на площади 600 кв.м. Полностью ликвидировать пожар удалось в 00:18.

Для борьбы с возгоранием привлекли 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 сотрудников ГосЧС.

Причину пожара будет выяснять следствие.

Как сообщали Українські Новини, в субботу, 20 июня, в центре Киева на проспекте Богдана Хмельницкого загорелось здание "Киевпроекта".

Ранее в Киеве несколько улиц остались без света из-за пожара на электроопоре.