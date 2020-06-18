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18 июня 2020, четверг, 19:57 24
Происшествия 2020-06-18T19:59:01+03:00
Українські Новини
В Киеве несколько улиц остались без света из-за пожара на электроопоре

В Киеве несколько улиц остались без света из-за пожара на электроопоре

Кира Молчанова
Киев, Авария, Пожар, Левый берег, ЛЭП, Отключение света
Пожар на ЛЭП в Киеве. Фото : ГСЧС
Пожар на ЛЭП в Киеве. Фото : ГСЧС

Пока в Киеве бушевала буря с шквальным ветром, на улице Регенераторной из-за короткого замыкания загорелась электроопора.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В сообщении говорится, что пожар потушили спустя час после сообщения об аварии. Задержка связана с тем, что электроопору пришлось обесточить. Жертв и пострадавших нет.

По информации ДТЭК "Киевские электросети", обесточенными оказались ЖК "Комфорт-Таун", улицы Гагарина, Соборности, Строителей, Плеханова, Флоренции, Энтузиастов, Днепровская и Русановская набережные, Березняки, насосные тепловых сетей.

Один из очевидцев опубликовал видео момента аварии.

Как сообщали Українські Новини, в Печерском районе Киева произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Драгомирова, 17. Горела баня в одной их квартир.

В Украине в зоне отчуждения вспыхнули масштабные пожары, в ходе которых сгорели 39 домов, и до сих пор наблюдают очаги тления.

В конце мая в Днипре вагон трамвая загорелся прямо на ходу и выгорел полностью. Там тоже спасатели не сразу смогли потушить огонь потому что транспорт находился под напряжением.

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